Экс-замглавы ГКНБ: Почему бы «Чон Казат» не начать с ворюг, которые воруют сейчас?

Генералы, руководившие спецслужбами и генпрокуратурой, неоднозначно оценивают нашумевшее движение против коррупции

Появление в Кыргызстане такого политического движения как «Чон Казат» - это веление времени, считает экс-зампредседателя ГКНБ, генерал-майор в отставке Артур Медетбеков. Как сказал он Vesti.kg, коррупция стала проблемой номер один в стране, и хотя о ней уже много сказано, сведения «Чон Казат» более точечные.

- Как и другие партии и движения, они пиарят себя, чтобы собрать вокруг себя большее количество сторонников на политической арене и участвовать в парламентских выборах, - согласился экс-зампред ГКНБ. – Они делают это путем демонстрации народу материалов о том, какую кашу заварили в Кыргызстане за 30 лет независимости.

Впрочем, несмотря на то, что «Чон Казат» заинтересовало немалую часть граждан, особенно на севере страны, рано говорить о том, смогут ли лидеры движения преобразовать этот интерес в политическую поддержку – на парламентских выборах, например, отметил Медетбеков. Он посоветовал лидерам движения не впадать в эйфорию, поскольку борьба у них еще впереди.

- Обычно перед выборами все партии заявляют об актуальных проблемах, говорят о справедливости, но наш электорат приучили отдавать свой голос за тех, кто пообещает материальные блага, должности, услуги, - посетовал генерал-майор в отставке.

Главное, на что руководителям «Чон Казат» следует обратить внимание – отсутствие противоречий с законом, подчеркнул Артур Медетбеков, позитивный и сплачивающий, а не радикальный характер.

Ведь призывы некоторых сторонников движения в соцсетях отбирать дома у предполагаемых коррупционеров успели вызвать как возмущение владельцев этих домов, так и горячий интерес других пользователей.

- Лидеры движения – Сыймык Жапыкеев и Максат Мамытканов – бывшие правоохранители, прошли через многое, имеют большой опыт, - обратил внимание бывший чекист. - Думаю, они примут это к сведению, и будут продолжать управление в рамках обеспечения стабильности и безопасности.

Бывший заместитель председателя ГКНБ, генерал-майор в отставке Марат Иманкулов тоже считает, что борьба с коррупцией, о которой заявляют в «Чон Казат» - это то, что Кыргызстану жизненно необходимо, потому что она сводит на нет работу населения целой страны. Пока не обуздают коррупцию, ничего хорошего Кыргызстану ждать не приходится, уверен он.

- Правильно, что эту тему вытаскивают на первый план, - заметил экс-замглавы ГКНБ в разговоре с Vesti.kg. - Но с другой стороны, в «Чон Казат» же не скрывают, что готовятся к осенним выборам в парламент. Таким образом они дают о себе знать, пропагандируют себя.

Иманкулов не отрицает, что у членов «Чон Казат» могут быть благие цели. Но тем не менее движение вызывает у него много вопросов: что лежит в ее основе, кто за ним стоит, на какие средства оно существует.

- Например, почему говорят о Жумалиеве, который воровал лет 15 назад, еще при Аскаре Акаеве? – поинтересовался он. - Да, он и подобные ему успели многое «прихватизировать» и сейчас делают свой бизнес на награбленном. Но почему бы не начать с тех ворюг, которые воруют сейчас? Их очень много, они у всех на устах. Журналисты проводят расследования о них. Почему молчат о них?

Кроме того, сомнения у бывшего зампредседателя вызывает и эффективность избранного движением пути.

- Их спрашивают: вот вы показали на Жумалиева, что делать дальше? Они отвечают: теперь это задача государства, - продолжает Иманкулов. – Но разве без их подсказки нынешние госструктуры не знали, что такие ворюги наворовались и на это живут? Они такие наивные, что ли? И теперь, после подсказки, возьмутся бороться? Да если бы собирались, давно боролись бы и без подсказок.

Единственный способ разорвать этот порочный круг – изменить систему госуправления в стране, сделав власть подотчетной народу, уверен он.

Бывший замгенерального прокурора и экс-замминистра национальной безопасности, генерал-майор юстиции в отставке Кубатбек Кожоналиев признался, что ему непонятно, почему движение «Чон Казат» должно вызывать особый интерес у граждан.

- Борьба с коррупцией всегда в тренде, - сказал он Vesti.kg. – Кто ее не поднимал? Даже если взять последние полгода-год. Турат Акимов, все НПО без исключения (особенно в свете обсуждения закона об НКО), да каждый гражданин снимает на видео неправильно припаркованную машину и отправляет журналистам. Ну, озвучивают проблему. Я поверю в это движение, когда будет результат.

Кожоналиев отметил, что гораздо большего он ждет от назначенного на июнь 2020 года заседания Совета безопасности, на котором планируют рассмотреть проект «Государственной стратегии по противодействию коррупции в КР и ликвидации ее причин на 2020-2024 годы».

- Что нового сказали в «Чон Казат»? Про Жумалиева, что ли? – задался он вопросом. - Этот вопрос давно обсуждали. У нас и движение «Народный курултай» начали за здравие, а закончили… Где они? Главное, чтобы не вышло, что замах на рубль, а удар на копейку.

Ранее Vesti.kg передавало, что один из лидеров «Чон Казат», экс-начальник отдела ГКНБ Максат Мамытканов опроверг слухи о том, что деятельность движения финансирует экс-замглавы ГТС Райымбек Матраимов.

- За нами никто не стоит, - подчеркнул он. - Ни Матраимов, ни ФСБ, ни Путин. «Чон казат» существует на пожертвования граждан. Нам помогает народ.

Мамытканов отметил, что и об имуществе депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева тоже сообщили неравнодушные граждане.

13 мая 2020 года депутат Руслан Казакбаев заинтересовался, на каком основании ГСБЭП начала проверять имущество депутата Жумалиева после публикаций в соцсетях и почему такой силы не имеют другие заявления в Интернете.

Позже Ирина Карамушкина обратила внимание на то, что призывы «грабить награбленное» коррупционерами могут подпадать под статью «Призывы к насилию».

Источник: vesti.kg