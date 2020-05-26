Депутат Жолдошбаев: Проезжая мимо публичных домов на Кулиева, становится стыдно

По словам парламентария, сотрудники МВД не в силах бороться с борделями

Депутат ЖК Жанар Акаев на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции в ходе обсуждения закона «О запрете сдачи квартир под гостиницы в многоэтажных квартирных домах» предложил поддержать средний бизнес.

- Я был в Караколе, Оше, где частные владельцы сдают свои помещения внешним и внутренним туристам, - сказал нардеп. - Потом милиция их разгоняет. В итоге деньги не поступают в бюджет, и владельцы частных домов тоже не получают прибыль. В этой связи предлагаем разрешить сдавать под гостиницы помещения, которые сдаются в многоэтажных домах на торговлю и другой бизнес.

Его коллега Камчыбек Жолдошбаев отметил, что предложение верное. Однако эти меры нельзя применить в столице.

- В Караколе ради туристов можно принять эти меры, - ответил парламентарий. - Но вы посмотрите на Бишкек. Это большой город. На улице Кулиева везде стоят гостиницы, на территории вокруг Ошского рынка развивается целый бизнес. Люди там сдают квартиры не только для туристов. Там ведутся запрещенные и неприличные деяния. Порой, проезжая, становится стыдно и неудобно. Эти люди позорят город. Каракол с Бишкеком невозможно сравнить.

Вместе с тем Жолдошбаев сообщил, что в Бишкеке устраивают публичные дома, с которыми правоохранители не в силах бороться.

- Аким Ленинского района за несколько миллионов сомов сам асфальтировал улицу, установил видеонаблюдение, - продолжил народный избранник. - Теперь там непонятно, где квартиры, дома, гостиницы, или все они - публичные дома. Я - депутат от данного района, часто проезжаю там на машине. Возле дворов открыто торгуются, честно говоря. Надо этот вопрос как-то строго решить на законодательном уровне. И в бюджет не поступают деньги. Да, гостиницей назвать их нельзя. Условий нет. Ведь для гостиниц нужно выделить отдельные комнаты, душевые. Сейчас же там творят такие вещи, которые были уместны в XVII веке. Туда прокуратура не ходит. Идут участковые, сотрудники МВД. Но они не в силах с ними бороться, потому что чуть что - сразу налетают 5-6 женщин с криками.

Замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев признал, что в Бишкеке действительно есть такая проблема.

- С 1 января 2019 года в связи с введением новых кодексов этим вопросом занимались органы местного самоуправления, - ответил замглавы МВД. - В Бишкеке есть данная проблема. Согласно старому кодексу эти дела возбуждались при наличии заявлений и сообщений. Таковых сообщений за 2018 год было 72.

Источник: vesti.kg