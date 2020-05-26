ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Исхака Масалиева

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева признано недействительным.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов постановила досрочно прекратить полномочия депутата Жогорку Кенеша Масалиева Исхака Абсаматовича от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс». Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЦИК КР.

Постановление принято на основании поступившего личного заявления Исхака Масалиева о сложении полномочий депутата.



Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева признано недействительным.

По данным пресс-службы, ЦИК передал мандат депутата Жогорку Кенеша Нургазы Айдарову.

«Айдаров Нургазы Абдыраевич следующий в списке кандидатов от политической партии «Онугуу-Прогресс». В связи с наличием вакантного мандата, признан избранным депутатом Жогорку Кенеша КР. Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР о передаче вакантного мандата депутата ЖК принято на заседании ЦИК 26 мая», — говорится в сообщении.

Нургазы Айдаров зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша КР, ему выданы удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Источник: Элгезит