ГСБЭП быстро нашла фирмы Кубанычбека Жумалиева и многочисленное имущество его родственников

«Финпол» выяснил, в каких компаниях депутат ЖК имеет долю или является руководителем

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями осуществляет досудебное производство по вопросу имущества депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева, зарегистрированное Генеральной прокуратурой.

В рамках указанного досудебного производства установлено движимое и недвижимое имущество, где Жумалиев имеет долю в уставном капитале и является учредителем, а также руководителем. Также установлено многочисленное имущество близких родственников Жумалиева.

В настоящее время продолжается досудебное производство.

Пресс-служба ГСБЭП