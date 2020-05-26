ГСБЭП быстро нашла фирмы Кубанычбека Жумалиева и многочисленное имущество его родственников

«Финпол» выяснил, в каких компаниях депутат ЖК имеет долю или является руководителем
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями осуществляет досудебное производство по вопросу имущества депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева, зарегистрированное Генеральной прокуратурой.
В рамках указанного досудебного производства установлено движимое и недвижимое имущество, где Жумалиев имеет долю в уставном капитале и является учредителем, а также руководителем. Также установлено многочисленное имущество близких родственников Жумалиева.
В настоящее время продолжается досудебное производство.
Пресс-служба ГСБЭП
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