Лингвистическая экспертиза выявила в словах Жапыкеева призывы к насилию

В словах экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева имеются призывы к насилию.
Об этом сообщает МВД КР. Напомним, по выступлениям Жапыкеева в социальных сетях была назначена лингвистическая экспертиза в Государственной судебно-экспертной службы.
Согласно заключению, в высказываниях бывшего прокурора имеются призывы к массовым акциям, к активным действиям и призывы к насилию над гражданами, то есть признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.
По досудебному производству проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, ранее Жапыкеев заявил, что у депутата Кубанычбека Жумалиева и его супруги певицы Розы Амановой есть $2,5 млрд, которые нардеп нажил, работая на госслужбе. Однако депутат, в эфире телеканала “САНАТ” назвал обвинения ложью и, взяв в руки Коран, сообщил, что никогда не участвовал в коррупционных делах.
Сегодня, 26 мая, ГСБЭП сообщила об установлении движимого и недвижимого имущества, где Жумалиев имеет долю в уставном капитале и является учредителем и руководителем. Также найдено многочисленное имущество близких родственников нардепа.
Источник: reporter.kg
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