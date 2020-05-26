Генпрокуратура: Жанар Акаев хочет присвоить себе результаты работы правоохранителей

В надзорном органе заявили, что депутат не имеет никакого отношения к отмене незаконных решений Госагентства связи.

Его призвали высказываться корректнее

Накануне, 25 мая, в интернете появилось интервью депутата ЖК Жанара Акаева, который заявил о том, что лишь после его «пятиминутного» выступления на заседании парламента, 20 мая, по вопросу незаконной передачи лицензии по использованию радиочастотного спектра 200 МГц ОсОО «Скай Мобайл», ранее изданные Госагентством связи при ГКИТиС КР приказы будут отменены и государству будут возмещены 5 млрд сомов.

В Генпрокуратуре отметили, что данное заявление Акаева не соответствует действительности.

Как ранее доводилось до общественности, по факту коррупции со стороны отдельных должностных лиц Государственного агентства связи при Государственном комитете информационных технологий и связи КР и ГКНБ, которые в сговоре с представителями частных компаний, в нарушение требований законодательства КР пролоббировали переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра, еще 7 апреля 2020 года было зарегистрировано досудебное производство.

В ходе следствия, уже 20 апреля, т.е. за месяц до выступления депутата Акаева, Генеральной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений Законов КР, по результатам рассмотрения которого уже 24 апреля Государственным агентством связи ранее изданные

незаконные приказы о переоформлении лицензии и изменении технологии использования радиочастотного спектра были отменены.

Таким образом, депутат Жанар Акаев не имеет ни малейшего отношения к восстановлению законности, путем возврата частот и отмене незаконных решений ГАС о переоформлении и трансформации лицензии.

По сути, депутат хочет присвоить себе результаты деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

В настоящее время следственным путем устанавливается сумма причиненного материального ущерба государству и принимаются меры по его возмещению. Призываем депутата ЖК КР Жанара Акаева как народного избранника быть более корректным в своих высказываниях и давать общественности правдивую информацию.

Пресс-служба Генпрокуратуры