Лидер «Чон казат»: За нами не стоит Раим Матраимов

Экс-начальник отдела ГКНБ заверил, что их движение спонсируют неравнодушные кыргызстанцы

Один из лидеров движения «Чон казат», экс-начальник отдела ГКНБ Максат Мамытканов прокомментировал журналистам слухи о том, что их деятельность спонсирует экс-замглавы ГТС Раимбек Матраимов.

По словам Мамытканова, на сегодняшний день общественное движение существует на средства, которые перечисляют простые граждане.

- За нами никто не стоит, - подчеркнул он. - Ни Матраимов, ни ФСБ, ни Путин. «Чон казат» существует на пожертвования граждан. Нам помогает народ.

Вместе с тем Мамытканов заверил, что и об имуществе депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева им тоже сообщили неравнодушные граждане.

- Сам народ говорит о его имуществе, сами люди приносят документы, - сказал бывший чекист. - Сам Аскар Акаев говорит, что Жумалиев его друг, что он к нему приезжает в гости. А куда делось имущество Акаева? Никому неизвестно. 15 лет он уже в бегах.

Кроме того, Мамытканов прокомментировал и намерения «Чон Казат» участвовать в парламентских выборах.

- Мы не говорили, что идем на выборы, а сказали, что готовим политическую силу, которая пойдет в парламент, - ответил он журналистам. - «Чон Казат» - это всего лишь движение. Мы сделали призыв честной, прогрессивной молодежи, а кто придет, пока неизвестно. Примкнем ли мы к какой-либо партии или нет - это тоже вопрос, который будет обсуждаться в будущем.

Источник: vesti.kg