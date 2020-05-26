Раскол в СДПК Атамбаева. Сегодня в партии состоится заседание политсовета

Дети Алмазбека Атамбаева никак не прокомментировали конфликт в СДПК.

Сегодня, 26 мая, СДПК проведет заседание политсовета СДПК, в котором будут обсуждены внутренние вопросы партии. Об этом Elgezit.kg сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

— Говорить что-то конкретное модно будет после заседания политсовета СДПК, на котором будет определено будущее партии. Посмотрим как будет развиваться ситуация, — сообщил Адиль Турдукулов.

Напомним, что внутри парии бывшего президента Алмазбека Атамбаева произошел очередной раскол. Депутат парламента Ирина Карамушкина в социальной сети Facebook написала пост, в котором рассказала о конфликте между членами политобъединения.

— «В связи с тем, что и.о. лидера партии Асель Кодуранова перестала публично, смело и открыто защищать ребят и Алмазбека Атамбаева, вместе с Кундуз Жолдубаевой они приняли сторону Адиля Турдукулова, были замечены в договорных беседах с Туйгунаалы Абдраимовым, кто так же сдал Атамбаева, была создана и зарегистрирована новая партия «Социал-демократы Кыргызстана», которая сейчас и проводит всю подготовительную работу по участию в избирательной кампании и набирает новых членов, более смелых, достойных и желающих менять систему власти в стране. За СДПК мы продолжим бороться, но вот без этих трех персон теперь будут проводиться все мероприятия и встречи», — говорится в сообщении.

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» была зарегистрирована в Минюсте в декабре 2019 года, руководителем значится Жыргалбек Ишенов.

Адиль Турдукулов, в свою очередь обвинил детей Алмазбека Атамбаева в политической несостоятельности и неспособности руководить партией.

«Эта ситуация показывает политическую несостоятельность сыновей Атамбаева. В такой тяжёлой ситуации они должны были сосредоточиться на объединении членов партии, привлечь политиков со схожими мнениями и взглядами. Но они делают подобные заявления и проводят мероприятия. Для членов политсовета эти действия неясны, ставят их в неудобное положение».

Дети Алмазбека Атамбаева никак не прокомментировали конфликт в СДПК.

Источник: Элгезит