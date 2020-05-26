(Видео) Камчыбек Ташиев - президенту: Слезно прошу вас освободить Садыра Жапарова

Политик отметил, что на долю Жапарова и без того выпали тяжелые дни

Политик Камчыбек Ташиев в интервью каналу «Оор ТВ» обратился к президенту и попросил его освободить Садыра Жапарова.

«Один Садыр Жапаров остался в тюрьме. На его долю выпали тяжелые дни — скончались его родители. Как вспомню, душа начинает болеть. Порой я и сам пускаю слезу, несмотря на то, что мужчина. Умер его молодой сын. Что это за жестокость судьбы? Почему нельзя помочь ему в такой ситуации? Я уговорил Садыра Жапарова написать главе государства прошение о помиловании. Говорил ему, чтобы думал не только о себе, но и о своей семье. С тех пор прошло шесть месяцев. Его обращение так и не рассмотрели. Не пришел ни положительный, ни отрицательный ответ.

Я говорил с президентом, просил его (освободить. - Прим. ред.). Глава государства ответил мне, что данный вопрос рассмотрят в законном порядке. Последние десять дней священного месяца Орозо люди просят друг у друга прощения. Через два дня наступит айт.

Уважаемый Сооронбай Шарипович! Обращаюсь к вам как брат, который поддержит вас. Дайте помилование Садыру Жапарову. Решение главы государства за вами. Даст бог и эти дни пройдут. Мы встретимся и в хорошие дни. Даст бог и с Садыром встретимся. Прошу вас помочь - бумага лежит перед вами, поставьте на ней свою подпись. Пускай Садыр Жапаров выйдет до айта», - сказал Ташиев.

Источник: vesti.kg