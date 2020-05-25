Атаханов подтвердил в суде по делу Батукаева показания об операции по экстрадиции Бакиева

Об этом «Азаттыку» сообщил Замир Жоошев, адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В Первомайском районном суде города Бишкека на прошлой неделе в рамках рассмотрения уголовного дела о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева были допрошены экс-генеральный прокурор Аида Салянова и бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Об этом «Азаттыку» сообщил Замир Жоошев, адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Шамиль Атаханов подтвердил все то, что ранее сказал на очной ставке с Алмазбеком Шаршеновичем. В частности, он заявил, что «планировалась спецоперация по экстрадиции Жаныша Бакиева в Кыргызстан, так как вышел приговор суда и он должен был быть привлечен к ответственности, и это было важно для страны». А Аида Салянова сообщила, что после выезда Азиза Батукаева встречалась с Алмазбеком Шаршеновичем. По ее словам, она «сказала тогдашнему президенту, что будет возбуждено уголовное дело по данному факту». На что он якобы ответил ей: «Это твое дело – возбуждать или нет». В итоге, уголовное дело, оказывается, возбудила не она, а следователь ГКНБ», – рассказал Замир Жоошев.

Адвокат добавил, что также из числа подозреваемых начал давать показания в суде экс-глава ГСИН, ныне депутат Зарылбек Рысалиев.

В 2019 году в Интернете был обнародован документ, названный протоколом очной ставки между бывшим вице-премьер-министром Шамилем Атахановым и бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, где было заявлено, что «Азиза Батукаева выпустили, чтобы в обмен на это, по договоренности с чеченской стороной, экстрадировать в Кыргызстан Жаныша Бакиева, но осуществить это не удалось».

Криминальный авторитет Азиз Батукаев в 2013 году был досрочно освобожден из тюрьмы в Нарыне на основании заключения, что «страдает неизлечимым заболеванием», и доставлен в Бишкек, откуда сразу вылетел в город Грозный (Чечня, Россия).

В 2019 году Министерство внутренних дел (МВД) возобновило расследование по этому факту. Сейчас дело рассматривается в суде. В рамках этого дела обвинения были предъявлены в общей сложности 19 фигурантам, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Источник: Азаттык