ГКНБ: Жена А.Шадиева подозревается в легализации преступных доходов

Согласно статьи 18 ч.1 УПК КР уголовное судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.
- ГКНБ КР расследуется уголовное дело по подозрению А.Шадиева в легализации преступных доходов, совершенной в сговоре с отдельными лицами. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
Установлено, что в 2010 по 2017 годы А.Шадиев с целью сокрытия преступного источника происхождения имущества оформии имущество на имя своей супруги Асель Шадиевой.
При этом, фактические принадлежащие им активы и доход от них значительно превышают суммы, указанные в единой налоговой декларации КР за период времени.
Собранные по делу материалы свидетельствует о соучастии в совершении преступления А.Шадиевой, в частности отмывании преступных доходов, в соответственно ее действиям следствием дана соответствующая юридическая оценка.
Согласно статьи 18 ч.1 УПК КР уголовное судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.
В ведомстве добавляют, что А.Шадиевой необходимо предоставить в установленном порядке имеющиеся оправдательные доказательства и дать соответствующие разъяснения по существу дела.
Источник: www.tazabek.kg
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