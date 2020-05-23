ГКНБ: Жена А.Шадиева подозревается в легализации преступных доходов

Согласно статьи 18 ч.1 УПК КР уголовное судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

- ГКНБ КР расследуется уголовное дело по подозрению А.Шадиева в легализации преступных доходов, совершенной в сговоре с отдельными лицами. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в 2010 по 2017 годы А.Шадиев с целью сокрытия преступного источника происхождения имущества оформии имущество на имя своей супруги Асель Шадиевой.

При этом, фактические принадлежащие им активы и доход от них значительно превышают суммы, указанные в единой налоговой декларации КР за период времени.

Собранные по делу материалы свидетельствует о соучастии в совершении преступления А.Шадиевой, в частности отмывании преступных доходов, в соответственно ее действиям следствием дана соответствующая юридическая оценка.

Согласно статьи 18 ч.1 УПК КР уголовное судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

В ведомстве добавляют, что А.Шадиевой необходимо предоставить в установленном порядке имеющиеся оправдательные доказательства и дать соответствующие разъяснения по существу дела.

Источник: www.tazabek.kg