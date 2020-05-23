Асылбек Жээнбеков рассказал, какие вещи жена узнает о нем от таксистов

Парламентарий рассказал, почему стал редко появляться в СМИ.

Брат президента наконец сам прокомментировал слухи о его новой партии, скандал вокруг рейса из ОАЭ и ответил на прочие накопившиеся вопросы

Депутат Жогорку Кенеша, родной брат президента КР Асылбек Жээнбеков дал интервью газете «Азия ньюс».

Парламентарий рассказал, почему стал редко появляться в СМИ.

«После того как наш стал руководителем страны, мы стали ощущать большую ответственность. Каждое слово, каждое действие, которое мы предпринимаем, находится в центре внимания общественности. В результате чего мы усилили контроль над своим поведением и ввели некие ограничения для себя», - сказал он.

Однако, по словам депутата, это не значит, что он отходит от политики. Жээнбеков заверил, что как народный избранник проводит работу с избирателями и участвует на заседаниях парламента, а также профильного комитета ЖК.

Асылбек Жээнбеков также прокомментировал заявление своих коллег о том, что по его указу 12 марта текущего года не проверяли кыргызстанцев, прибывших после малого хаджа из Саудовской Аравии.

Напомним, позже среди пассажиров самолета были выявлены зараженные коронавирусом.

«Я верю в Бога и стараюсь придерживаться религии. В исламе молчание и терпимость являются лучшими качествами, которые ведут к победе. С тех пор как Сооронбай Шарипович вступил в должность, о нас чего только не было сказано. Особенно в мой адрес. Я верил, что наш народ и сам знает, кто есть кто, и не думал отвечать никому. Но раз уж вы спросили, то отвечу. Пусть Всевышний предоставит каждому из нас возможность помолиться и посетить мечеть пророка Мухаммеда в Медине и святую Каабу в Мекке. Я побывал там несколько раз. Однако я не ездил в Саудовскую Аравию ни в 2019 году, ни в этом году. В мои полномочия не входит давать указания каким-либо ведомствам. Я официально заявляю об этом!

Вообще, я считаю несчастными людьми тех, кто распространяет сплетни и клевету про других. Уже более двух лет некоторые силы ведут клеветническую кампанию против президента. Пускали слухи, что родственники главы государства захватили землю и что Асылбек Жеенбеков строит что-то. Мы знали все это. Однажды, моя жена и сын ехали в такси и проезжали парк “Ынтымак”, который только строился тогда. И таксист сказал им: «Оказывается, Асылбек Жеенбеков захватил эту землю и строит что-то». Моя жена засмеялась и пристыдила его, сказав: «Ты взрослый. Как ты можешь лгать?», - поведал Жээнбеков.

Нардеп также ответил на слухи о том, что он является крупной фигурой в политике страны и влияет на решения президента.

«Разные мнения высказывали о семьях, родственниках и друзьях предыдущих президентов. Их судьба - большой урок для нас. Я знаю, что для Сооронбая Шариповича интересы Кыргызстана, его ответственность перед историей и перед народом имеют первостепенное значение. Наше воспитание, характер и принципы не позволяют нам вмешиваться в дела друг друга. Поэтому никто не может влиять на решения президента», - заверил Асылбек Шарипович.

Вместе с тем он добавил, что не планирует создавать, либо возглавлять партию в предстоящих парламентских выборах.

Затем Асылбек Жээнбеков отметил на утверждение некоторых юристов, согласно которым он должен быть привлечен к ответственности по делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека.

«В ходе обсуждения вопроса о бишкекской ТЭЦ в парламенте я высказал свое мнение. Те, кто был спикером до меня, те, кто возглавлял соответствующий комитет в то время, и депутаты также высказали свое мнение по этому поводу. Спикер Жогорку Кенеша не решает проблему в одиночку, а выступает только в качестве модератора. У спикера, как и у других депутатов, есть только один голос. Любой законопроект сначала утверждается соответствующими комитетами парламента, а затем направляется в палату. Как коллегиальный орган парламент решает большинством голосов.

Как говорил Каныбек Капашович (депутат ЖК - прим.ред.), как может быть так, что это не вина руководства страны, которое непосредственно участвовало в решении и встречалось с представителями китайской компании 18 раз, а виноват парламент. Это неразумно!», - прокомментировал он.

Депутат в очередной раз подчеркнул, что крайне редко общается с родным братом Сооронбаем Жээнбековым, поскольку у того много работы.

«Мы встречаемся только на семейных мероприятиях. Чаще всего в связи с работой он даже пропускает праздники. Но когда видимся, все стараемся не обсуждать политику и говорить только о быте», - заключил он.

Источник: «Азия ньюс»