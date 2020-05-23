Алмазбеку Атамбаеву стало плохо после свидания с семьей

Алмазбеку Атамбаеву стало плохо после свидания с родными в СИЗО ГКНБ.

Об этом на Facebook написал сын бывшего президента Сеид Атамбаев.

«Сегодня, 22 мая 2020 года, здоровье Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось, ему стало очень плохо, - сообщил он. – Причиной тому послужило третье свидание через стекло без возможности обнять супругу и детей, несмотря на справки с отрицательными результатами на коронавирус у близких Алмазбека Шаршеновича».

Он проиллюстрировал публикацию фотографией, сделанной, когда Атамбаеву стало плохо в аэропорту Стамбула во время пересадки по пути в США, куда он отправился для участия в 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2016 году.

Сеид Атамбаев задался вопросом, почему экс-президенту в заключении опасно встречаться со своими родственниками, у которых есть справки об отсутствии заражения COVID-19, но почему-то можно встречаться на заседаниях суда с десятками людей, у которых нет никаких справок.

«По словам Алмазбека Атамбаева, на него оказывается колоссальное моральное давление, - признался сын экс-главы государства. - Он не хочет жаловаться на состояние здоровья, это не соответствует его принципам. Власть в лице Жээнбекова, Опумбаева, понимая это, отнимают у Атамбаева самое важное в его жизни – ценные минуты, проведенные со своей семьей».

В ГКНБ КР сообщили, что в настоящее время состояние Алмазбека Атамбаева стабильное.

«Никаких жалоб нет. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», - говорится в сообщении.

Связаться с адвокатом экс-президента пока не удалось.

Напомним, несколько дней назад депутат ЖК Ирина Карамушкина написала на Facebook, что сыновья Алмазбека Атамбаева зарегистрировали новую партию «Социал-демократы Кыргызстана», в составе которой нет Асель Кодурановой, Кундуз Жолдубаевой и Адиля Турдукулова.

Источник: vesti.kg