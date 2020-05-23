Депутат Жээнбеков: Не буду создавать партию или возглавлять ее

Депутат не уточнил, будет участвовать в предстоящих парламентских выборах или нет.

Депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков в интервью газете «Азия Ньюс» заявил: «Я не буду создавать партию или возглавлять ее». Интервью депутата опубликовал и сайт Media Center. Журналист спросил у Жээнбекова: «Будете участвовать в выборах? Если да, то от какой партии?» Вот, что он ответил:

«Появились разговоры о том, что Асылбек Жээнбеков создает новую партию. Он поведет ее на парламентские выборы. Здесь я хочу в резкой форме ответить: я не буду создавать партию или возглавлять ее!»

Депутат не уточнил, будет участвовать в предстоящих парламентских выборах или нет.

До этого в социальных сетях бурно обсуждались предположения о том, что одну из лояльных к власти партий возглавит Асылбек Жээнбеков. Во время пресс-конференции в декабре президент Сооронбай Жээнбеков сказал: «Он сам решит», — отвечая на вопрос журналиста относительно участия его брата Асылбека Жээнбекова в выборах.

С 2007 по 2019 год Асылбек Жээнбеков был членом Социал-демократической партии Кыргызстана, возглавляемой Алмазбеком Атамбаевым, членом политсовета. Он является депутатом четвертого и пятого созывов Жогорку Кенеша. В 2011-2016 годах был спикером парламента и сложил с себя полномочия, когда его брат Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром.

Ряды СДПК покинул в апреле 2019 года, заявив, что не желает участвовать в интригах внутри партии. В 2018-м было создано политическое движение «СДПК без Атамбаева», лидер которого Сагынбек Абдырахманов заявлял, что нашел поддержку у некоторых депутатов правящей фракции. Члены СДПК, поддерживающие Атамбаева, обвинили официальные власти в попытке отобрать партию.

Правящая партия начала разваливаться в период противостояния между бывшим и новым президентами — Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.

Источник: Азаттык уналгысы