Глава «Ош-Тазалык»: Я не знаком с Амандой Тургуновой. Тендеры проходят честно

Как уверяет Нурбек Исмаилов, он не знал, что учредителем «Россия Нефть» является супруга Матраимова.
Он также объяснил, почему эта компания побеждает в тендерах
Глава МП «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов прокомментировал расследование Factcheck.kg, в котором фигурирует супруга экс-замглавы ГТС Раимбека Матраимова - Уулкан (Аманда) Тургунова.
В расследовании журналистов говорится, что МП «Ош-Тазалык» с декабря 2018 года закупает ГСМ у компании «Россия Нефть», учредителями которой является Тургунова и некий Алишер Козуев.
Глава муниципального предприятия рассказал Vesti.kg, почему «Ош-Тазалык» сотрудничает только с компанией «Россия Нефть».
- Во-первых, нам не было известно, что Тургунова является учредителем компании, более того, я не знаком с этим человеком, - заверил Исмаилов. - Во-вторых, информация о тендерах всегда находится в открытом доступе, на сайте, то есть за этим следят многие, и конкурс проходит честно. Что касается того, почему эта компания выигрывает, то дело в том, что победителем конкурса становятся те, у кого выгоднее цены, а самое главное - качественное топливо. У нас, в «Ош-Тазалык», машины на дизеле. Если заливать некачественное топливо, то авто начнет ломаться, что приведет к затратам на ремонт в сотни тысяч сомов.
В расследовании редакции также говорится о том, что с «Россия Нефть» сотрудничает МП «Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие», а также сельская управа Савай Кара-Суйского района Ошской области.
Напомним, главу данного айыл окмоту Мунарбека Раимбекова (ранее он был Сайпидинов) называют «окул бала» Райымбека Матраимова. В его рабочем кабинете даже висел портрет экс-зампреда ГТС, а на его странице в Instagram были замечены фотографии, на которых Мунарбек позирует в футболке с изображением Матраимова.
Уулкан (Аманда) Тургунова стала известна после журналистского расследования о стоимости ее украшений и брендовой одежды.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!