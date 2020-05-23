Глава «Ош-Тазалык»: Я не знаком с Амандой Тургуновой. Тендеры проходят честно

Как уверяет Нурбек Исмаилов, он не знал, что учредителем «Россия Нефть» является супруга Матраимова.

Он также объяснил, почему эта компания побеждает в тендерах

Глава МП «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов прокомментировал расследование Factcheck.kg, в котором фигурирует супруга экс-замглавы ГТС Раимбека Матраимова - Уулкан (Аманда) Тургунова.

В расследовании журналистов говорится, что МП «Ош-Тазалык» с декабря 2018 года закупает ГСМ у компании «Россия Нефть», учредителями которой является Тургунова и некий Алишер Козуев.

Глава муниципального предприятия рассказал Vesti.kg, почему «Ош-Тазалык» сотрудничает только с компанией «Россия Нефть».

- Во-первых, нам не было известно, что Тургунова является учредителем компании, более того, я не знаком с этим человеком, - заверил Исмаилов. - Во-вторых, информация о тендерах всегда находится в открытом доступе, на сайте, то есть за этим следят многие, и конкурс проходит честно. Что касается того, почему эта компания выигрывает, то дело в том, что победителем конкурса становятся те, у кого выгоднее цены, а самое главное - качественное топливо. У нас, в «Ош-Тазалык», машины на дизеле. Если заливать некачественное топливо, то авто начнет ломаться, что приведет к затратам на ремонт в сотни тысяч сомов.

В расследовании редакции также говорится о том, что с «Россия Нефть» сотрудничает МП «Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие», а также сельская управа Савай Кара-Суйского района Ошской области.

Напомним, главу данного айыл окмоту Мунарбека Раимбекова (ранее он был Сайпидинов) называют «окул бала» Райымбека Матраимова. В его рабочем кабинете даже висел портрет экс-зампреда ГТС, а на его странице в Instagram были замечены фотографии, на которых Мунарбек позирует в футболке с изображением Матраимова.

Уулкан (Аманда) Тургунова стала известна после журналистского расследования о стоимости ее украшений и брендовой одежды.

Источник: vesti.kg