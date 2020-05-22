Экс-начальник РУВД: Криминал поднял голову, потому что Кашкар Джунушалиев ни дня не работал в уголовном розыске

Мадияр Кулуев посетовал, что коллегия МВД стала похожа на колхозное собрание

В последние годы среди гражданского общества, а также парламентариев участились разговоры о том, что организованные преступные группировки в Кыргызстане стали чувствовать себя вольготно. Об этом свидетельствовал и ряд резонансных происшествий, связанных с деятельностью криминалитета.

О возросшей активнгости ОПГ в беседе с Vesti.kg сказал и экс-начальник Ленинского РУВД Бишкека Мадияр Кулуев, проработавший в милиции 33 года.

- Я согласен с этим мнением, потому что нынешний глава МВД Кашкар Джунушалиев не работал в службе уголовного розыска ни дня, - отметил он. - У этого подразделения столетняя история, а он эту систему просто сломал, угробил ее. Оперативных сотрудников опустил ниже плинтуса. Например, сейсас у оперативника есть информация, но он без решения следователя не может выехать на задержание. Из оперов, образно говоря, он сделал охранников. Многие хорошие сотрудники уголовного розыска уволились. Джунушалиев не знает систему, поэтому и криминалитет чувствует себя вольготно.

Вместе с тем Кулуев прокомментировал скандальное заявление министра ВД на заседании парламента, которое возмутило общественность.

- В Жогорку Кенеше министру внутренних дел задали вопрос, а он ответил, что он не профессионал, тогда зачем он здесь сидит? Кресло свое охраняет? - возмутился бывший начальник РУВД.

Кулуев также перечислил прошлых министров внутренних дел, которые, на его взгляд, качественно выполняли работу.

- За 33 года работы в милиции я видел многих руководителей, - подчеркнул он. - Например, Абдыбек Суталинов, Таштемир Айтбаев, Мыктыбек Абдылдаев были качественными, опытными министрами. Также хорошую работу провели Молдомуса Конгантиев, Мелис Турганбаев. Они были требовательны к сотрудникам. Раньше коллегии проходили такие, что все дрожали, ведь все знали, что с них спросят, отчитают за плохую работу и никто не перечил, потому что обвинения в плохой работе были обоснованы. Сейчас коллегия МВД похожа на колхозное собрание. Джунушалиев всех неугодных убирает, а любимчики остаются. Ни один его любимчик не получает наказания или выговора.

Напомним, ранее Vesti.kg публиковали откровенное интервью Мадияра Кулуева,в котором он рассказал о своем незаконном увольнении и о плачевном положении, в котором оказались милиционеры во время режима ЧП.

Источник: vesti.kg