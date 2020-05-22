В Жогорку Кенеше поднят вопрос домашнего ареста экс-депутата Каныбека Осмоналиева

Сегодня, 21 мая, на заседании Жогорку Кенеша депутат Зиядин Жамалдинов поднял вопрос изменения меры пресечения экс-депутата Каныбека Осмоналиева на домашний арест.
«Второго марта прошёл митинг в поддержку Садыра Жапарова. На модератора митинга Каныбека Осмоналиева возбудили уголовное дело, он находится под стражей. А нельзя его отпустить под домашний арест? Он был просто модератором, никакой угрозы не чинил», — сказал Жамалидинов.
Генпрокурор Откурбек Жамшитов ответил, что оснований для изменения меры пресечения не имеется. «На сегодняшний день по уголовному делу идут следственные действия. Там находится не только он, пять-шесть человек привлечены к ответственности. Мера пресечения — стража. На сегодняшний день следственный органы рассматривают обстоятельства дела и выводят итог. Основания для изменения меры пресечения не имеется», — сказал Жамшитов.
Источник: super.kg
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