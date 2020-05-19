Масалиев: После того как президент выразил свое мнение, многие депутаты стали придерживаться таких же взглядов

Профильный комитет ЖК рассматривает законопроект о снижении избирательного порога до 5 процентов

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша обсуждается законопроект «О внесении изменений в конституционный Закон КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (рассмотрение в первом чтении).

Депутат ЖК Исхак Масалиев озвучил основные предложения данного законопроекта. Так, парламентарии предлагают снизить избирательный порог для политпартий до 5 процентов.

Его коллега Алтынбек Сулайманов ответил, что депутаты, возможно, поддержат 7-процентный избирательный порог. А законопроект, инициированный депутатской комиссией, не найдет поддержки.

На что Исхак Масалиев ответил ему, что большинство парламентариев склоняется к 7 процентам, поскольку такое мнение выразил глава государства.

- Я прекрасно понимаю, что ваши слова - горькая правда, - ответил Масалиев. - Это мнение большинства. Проект, инициированный вашими коллегами, и рассмотрение которого затянулось с декабря до сегодняшнего дня, - большой удар по репутации. Пускай депутаты решают на совместном заседании - выбирают 7 процентов или 20. Но на мой взгляд, 5 процентов наберут около 100 тысяч голосов. Понимаю, что после того как наш президент выразил свое мнение, у многих депутатов мнения стали примерно такими же.

Источник: vesti.kg