Гепрокуратура: Установлена причастность Атамбаева и его телохранителя к убийству У.Ниязбекова

Однако опубликованное адвокатом З.Жоошевым в социальных сетях заявление, которое продублировано рядом электронных средств массовой информации, не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение.

Накануне в некоторых медиаресурсах были опубликованы публикации «Кто и как убил замкомандира «Альфа» Усенбека Ниязбекова? Показания свидетелей» и «Показания бойцов отряда «Альфа», которые участвовали в аресте Атамбаева в Кой-Таше», говорится в сообщении Генеральной прокуратуры КР.

Из этих публикаций следует, что адвокат Замир Жоошев на своей странице «Facebook» сделал заявление, в котором он отмечает, что в некоторых СМИ “распространяется ложь о том, что Ниязбеков погиб от оружия Алмазбека Атамбаева – СВД (снайперская винтовка Драгунова). Это чистая ложь!». В подтверждение чего отразил показания потерпевших из числа сотрудников ССН «Альфа» ГКНБ Кыргызской Республики о непричастности Алмазбека Атамбаева и его телохранителя Каната Сагымбаева к совершению убийства У.Ниязбекова.

Однако опубликованное адвокатом З.Жоошевым в социальных сетях заявление, которое продублировано рядом электронных средств массовой информации, не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение.

Хотелось бы отметить, что показания сотрудников ССН «Альфа» ГКНБ Кыргызской Республики, в том числе Д.Дамирова, Ш.Шабданова, Б.Бакирова, А.Алмазова и Т.Тимурова, адвокатом З.Жоошевым отражены не полностью.

Их показания в процессе расследования событий, имевших место в с. Кой-Таш 7-8 августа 2019 г., были уточнены и дополнены, допрошены другие очевидцы, в результате чего установлена реальная картина событий.

Кроме того, в ходе следствия были проведены другие необходимые следственные мероприятия, в частности, допросы лиц, признанных потерпевшими по делу, осмотры места происшествия, следственный эксперимент, назначены экспертизы (судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические, баллистические и т.д.), изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность А.Атамбаева и К.Сагымбаева к убийству У.Ниязбекова и покушению на убийство других потерпевших.

В ходе проведенных мероприятий следствием достоверно установлено, из какого оружия У.Ниязбекову причинены ранения, которые привели к его смерти. Экспертиза доказала, что по отверстиям входа и выхода пули – это пули калибра 7.62 мм, и остатки пули на бронежилете и одежде У.Ниязбекова, содержащие свинец, свидетельствуют о том, что выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД, принадлежащей А.Атамбаеву.

Помимо этого, необходимо отметить установленную ст. 160 УПК Кыргызской Республики недопустимость разглашения данных, полученных в ходе досудебного производства по уголовному делу. О чем также был предупрежден адвокат З.Жоошев, распространивший указанные сведения, не явившиеся до настоящего времени предметом судебного исследования.

Источник: Кабар