Болот Темиров: Сомневаюсь, что заказчиков нападения найдут

Журналист сообщил, что 22 мая в Первомайском районном суде пройдет заседание по исполнителям нападения на него
Следствие по делу о поиске заказчиков нападения на журналиста Болота Темирова продолжается. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
По словам журналиста, дело о его избиении разделено на две части - по исполнителям нападения и поиску заказчиков инцидента. Темиров не уверен, что правоохранительным органам удастся найти заказчиков нападения.
- По поиску заказчиков я уверен, что дело не продвинется и останется не раскрытым, - сказал он. - По исполнителям: нельзя всю вину за нападение сваливать на них. И подсудимых оцениваю с точки зрения сделанного деяния. То есть это, согласно законодательству, хулиганские действия группой лиц по предварительному сговору без тяжелых последствий для здоровья. Именно по этой статье их и судят. Они даже не знали, что я журналист, и, соответственно, делать из подсудимых врагов свободы слова не стоит.
Кроме того, журналист добавил, что 22 мая в Первомайском районном суде пройдет судебный процесс по исполнителям нападения на него.
Напомним, Болот Темиров был избит 9 января текущего года рядом с офисом издания Factcheck. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны четыре человека.
При нападении на журналиста был похищен его мобильный телефон.
Многие пользователи соцсетей предположили, что нападение связано с его материалом о жене Райымбека Матраимова Аманде Тургуновой.
Источник: vesti.kg
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