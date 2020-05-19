Болот Темиров: Сомневаюсь, что заказчиков нападения найдут

Журналист сообщил, что 22 мая в Первомайском районном суде пройдет заседание по исполнителям нападения на него

Следствие по делу о поиске заказчиков нападения на журналиста Болота Темирова продолжается. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

По словам журналиста, дело о его избиении разделено на две части - по исполнителям нападения и поиску заказчиков инцидента. Темиров не уверен, что правоохранительным органам удастся найти заказчиков нападения.​

- По поиску заказчиков я уверен, что дело не продвинется и останется не раскрытым, - сказал он. - По исполнителям: нельзя всю вину за нападение сваливать на них. И подсудимых оцениваю с точки зрения сделанного деяния. То есть это, согласно законодательству, хулиганские действия группой лиц по предварительному сговору без тяжелых последствий для здоровья. Именно по этой статье их и судят. Они даже не знали, что я журналист, и, соответственно, делать из подсудимых врагов свободы слова не стоит.

Кроме того, журналист добавил, что 22 мая в Первомайском районном суде пройдет судебный процесс по исполнителям нападения на него.

Напомним, Болот Темиров был избит 9 января текущего года рядом с офисом издания Factcheck. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны четыре человека.

При нападении на журналиста был похищен его мобильный телефон.

Многие пользователи соцсетей предположили, что нападение связано с его материалом о жене Райымбека Матраимова Аманде Тургуновой.

Источник: vesti.kg