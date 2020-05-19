Адвокат Сапара Исакова: В СИЗО-1 требуют справки, которые нигде не выдают

Бакытбек Автандил считает, что Мелис Турганбаев не выполняет поручения правительства

В Госслужбе исполнения наказаний требуют пройти тест на ПЦР, однако нигде его не делают. Об этом Vesti.kg пожаловался адвокат Сапара Исакова Бакытбек Автандил.

Он рассказал, что накануне, 18 мая, приехал в СИЗО-1, чтобы встретиться со своим подзащитным Сапаром Исаковым.

- При входе в СИЗО-1 у меня и у других адвокатов потребовали справку о прохождении ПЦР, ссылаясь на приказ № 18 от 1 мая 2020 года, - пояснил адвокат. - Я, выполняя требования сотрудников СИЗО-1, честно начал звонить в Республиканский центр санэпиднадзора. Оттуда меня направили в городское отделение санэпиднадзора. После долгих «отфутболиваний» выяснилось, что и здесь тоже не проводят эти тестирования для адвокатов. Позже выяснилось, что сейчас анализы ПЦР проводятся в отношении лиц, контактировавших с больными COVID-19, или же по назначению.

Автандил подчеркнул: есть поручение вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, в котором указано, что у адвокатов не должны требовать анализы ПЦР в СИЗО.

- Адвокатам разрешено общаться со своими подзащитными через защитное стекло, - отметил он. - Почему в СИЗО-1 до сих пор требуют эти справки? Председатель ГСИН действует вразрез поручениям вице-премьер-министра? Этот приказ ГСИН № 18 от 1 мая 2020 года нарушает конституционное право граждан, пребывающих в исправительных учреждениях и СИЗО, на получение юридической помощи и судебную защиту.

Источник: vesti.kg