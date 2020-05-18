Дайырбек Орунбеков: Токтайым эже, вы хотя бы раз купили билет или оплатили обед мигранту?

Бишкек, “Саясат.kg”. Привез автобусами 500 своих граждан, которые, несмотря на разъяснительные работы, тронулись в путь.

«Не только мы не можем вернуться. Узбекистан сказал, что хотите, то и делайте, и закрыл границу. Таджикистан тоже не оказал никакой помощи свои мигрантам.

Кыргызстан же организовал несколько чартерных рейсов по доставке своих граждан. Привез автобусами 500 своих граждан, которые, несмотря на разъяснительные работы, тронулись в путь. Остальных разместили в лагере в Оренбурге, а тем, которые оказались и предпочли палатки, поставили палатки.

Посольство совместно с кыргызскими диаспорами раздавали продукты питания. И всё равно были недовольные. Обивали порог посольства, матерились и ругались. В это же время узбекистанские и таджикистанские мигранты никому претензий не предъявляли. Сегодня специальным рейсом около 400 наших сограждан отправлены из Москвы на самолёте.

Несмотря на это, Токтайым Уметалиева, Гульзат Мамытбек и им подобные каждый раз будоражат народ, не прекращают устраивать пиар. Они, возможно, действительно хотят помочь и искренне болеют за наших, но надо же при этом учитывать общую ситуацию?! Но нет, каждый раз выскакивают, растягивают свой рот туда-сюда, подстрекают народ, у которого и без того иссякает терпение, устраивая провокации. Почему бы им не проявить выдержку? Зачем нужны такие провокации? Такими своими действиями вы подрываете терпение народа, его выдержку. А вы сами сделали хоть что-то полезное для мигрантов? Токтайым эже, вы удосужились купить билет хотя бы одному мигранту или оплатить его обед?

И без вас соответствующие органы круглосуточно работают с народом. А вы занимайтесь только сплетнями, ложью, провокациями, распространением негативной информации!

Сейчас весь мир находится в трудной ситуации, необходимы выдержка и сплоченность. Впереди у вас всё будет достаточно времени для провокаций и пиара.

Надоели! Чуть что цепляются, как будто без их обращений власть не будет шевелиться и работать», — написал Дайырбек Орунбеков на своей странице в ФБ.