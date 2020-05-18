(Видео) «Глава ГУВД Бишкека предлагал начальникам РУВД самим искать спонсоров и друзей-бизнесменов, чтобы накормить милиционеров»

Полковник милиции рассказал, как комендант столицы демонстрировал свой непрофессионализм на собраниях во время ЧП

Милиционеры Бишкека первое время после введения режимов ЧС и ЧП не были обеспечены средствами защиты, тепловизорами и питанием. Об этом в беседе с Vesti.kg рассказал экс-начальник Ленинского РУВД, полковник Мадияр Кулуев, которого уволили 7 апреля текущего года.

По его словам, острую необходимость в СИЗ стражи порядка испытывали еще 2 апреля, тогда как коронавирус в Кыргызстане обнаружили еще в середине марта.

- В последний раз на совещании с первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым я был 2 апреля, - рассказывает Кулуев. - Тогда я у него спрашивал, когда нас обеспечат тепловизорами, масками и другими необходимыми средствами защиты. На что он ответил: «Пока возможности нет, когда будет - предоставим». Можно поднять протокол заседания, там все это должно быть зафиксировано. Собрание проходило с участием министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, коменданта Бишкека, замглавы МВД Алмазбека Орозалиева.

Кулуев рассказал, что руководителям районных управлений милиции было велено самостоятельно найти спонсоров и обеспечить личный состав питанием.

- В начале карантина нам выдали всего 50 тысяч сомов на целое РУВД, - отметил он. - На эти деньги мы должны были приобрести СИЗ и обеспечить сотрудников питанием. И другие начальники районных управлений тоже сказали, что этих средств не хватит. На что глава ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев ответил, что это указание министра внутренних дел, и мы должны найдите спонсоров, например, привлечь своих друзей бизнесменов. У меня бизнесменов в кругу нет, но спасибо моим заместителям и сотрудникам. Они приглашали друзей, которые приносили баранов в управление, и мы прямо во дворе резали и на казане готовили еду для всего личного состава. Позже нашлись также спонсоры и активисты, которые начали нам помогать. Только 3-4 апреля нам выделили 500 тысяч сом, но меня потом уволили. Как эти средства использовали, не знаю.

Полковник также поделился, что правоохранители ежедневно подвергали свои жизни опасности. Милиционеры встречали в аэропорту кыргызстанцев, вернувшихся на родину без защитных костюмов.

- Мы с сотрудниками нашего РУВД каждый день встречали в аэропорту граждан, вернувшихся из Турции и других стран, - говорит Кулуев. - Милиционеры были в обычных масках и перчатках. Они носили чемоданы прилетевших, самих людей. Там были старики и больные. Размещали их в обсервациях. Хочу отметить, что наши сотрудники ни разу не говорили, что им страшно, никто не отказывался идти встречать людей в аэропорту. Девочки-сотрудницы наравне с мужчинами работали и днем и ночью. В Бишкеке я знаю тысячи милиционеров, и все они говорят, что никто не отказывался от надбавок к зарплате в связи с пандемией. Пусть премьер-министр скажет, кто именно отказался.

Мадияр Райимбекович добавил, что помимо нехватки СИЗ и питания проблема была и в проведении тестов среди милиционеров.

- Часть сотрудников была на карантине в обсервации, но были и те, кто ежедневно контактировал с людьми, и я просил провести тестирование среди личного состава, - продолжил он. - Я спрашивал и Боронова, когда нам сделают тесты, на что он сказал: когда придет очередь, сделают. Из-за бардака и такого отношения сегодня в Ленинском районе столицы самое большое количество заразившихся. Как меня сняли, начался бардак. И из-за того, что милиционеров не обеспечили средствами защиты, когда я просил об этом, наши сотрудники заразились COVID-19. Личный состав Ленинского РУВД по штату составляет 328 человек. Из них, как мне известно, более 20 заразились, около 40 человек на домашнем карантине и еще несколько сотрудников находятся в обсервации. Даже исполняющий обязанности начальника Ленинского РУВД Чынгыз Керимкулов тоже в обсервации, потому что вирус выявили у него, его водителя и секретарши в приемной. Целое подразделение искалечили и парализовали.

Экс-начальник Ленинского РУВД добавил, что милиционеры в целях безопасности не ночевали дома и спали в кабинетах или в машинах.

Кроме того, Кулуев отметил непрофессионализм бывшего коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева.

- В 1990 году во время Ошских событий во Фрунзе и в южной столице был введен комендантский час, - вспоминает он. - В столице комендантом тогда был назначен Феликс Кулов, и не зря его прозвали железным. Я тогда уже работал оперативным сотрудником. Феликс Шаршенбаевич собирал нас и за 10-15 минут ставил задачи, распределял обязанности, после чего мы приступали к работе. Работа с Орозалиевым была совершенной иной. Каждый вечер он проводил собрания, где мы сидели по два часа, и комендант нам говорил: «Байкелер, что будем делать, я впервые сталкиваюсь с этим». Он не ставил нам конкретные задачи. В итоге мы с руководителями других районов, с акимами созванивались и между собой договаривались, а также решали, кто чем займется. Мы самостоятельно обеспечили порядок.

Полковник рассказал и о проблемах с получением пропусков в комендатуре.

- В конце марта комендант объявил, что запущена система электронных пропусков, однако по факту они заработали намного позже, - сказал он. -

В районах мы выдавали мукомолам разрешения на передвижение, но подтверждение нужно было получать в комендатуре, а там практически всем отказывали в выдаче документа. Компания «Акун» получила только после того, как Боронов отчитал Орозалиева. А отказ в выдаче пропусков журналистам - это вообще нонсенс. СМИ должны были работать сразу.

Источник: vesti.kg