Когда Адахан Мадумаров ответит за проданную в Баткене землю, за деньги «Кумтора»?

Мадумаров только развил свои навыки в том, чтобы преувеличивать, приукрашать, запускать уток.

Все оппозиционные политики искажают реальность в свою пользу, любят приукрашать. Но никто не сравнится с Адаханом Мадумаровым в умении выдать ложь за правду, несуществующее в существующее, запускать «уток». Его политический облик состоит из обвинений, лжи, оголтелой демагогии. Наверное, он думает, что весь народ недалек, не следит за СМИ и соцсетями, будет верить всему, что говорят. Адахан Кимсанбаевич, в Кыргызстане нет дураков, как вы думаете. Внутреннюю, внешнюю реальность мы знаем лучше вас.

В интервью братишке-журналисту Айданбеку Акматову, он максимально очернял власти, а когда не находил слов –неоднократно выходя за рамки, позабыв о законе. Мы уже давно знаем, что он беснуется, когда остается без должности. Золотая эпоха для него наступила при втором беглом президенте. Став тамадой семейки Бакиевых, он произносил сладкие речи в их адрес. Стал спикером, госсекретарем, секретарем Совета безопасности. В то время воспользовался должностью и отдал таджикам несколько гектаров земли в Баткене. Кабинет в Жогорку Кенеше, где он сидел, украсил древесиной из орехового леса Арстанбап. В то время Куке (Курманбек Бакиев) взял 32 млн долларов за счет налогов «Кумтора» и направил на выборы. Видя это, он промолчал, словно воды в рот набрал. Но почему-то сейчас кричит о необходимости провести национализацию «Кумтора». Почему он молчал о воровстве, грабежах, убийствах, когда занимал высокую должность? По какой причине поднимает эти вопросы только сейчас, будучи вовлеченным в уличную политику?

Разве «Центерра» и «Кумтор» — это ларек младшей жены Мадумарова, чтобы соглашаться с национализацией? Ларек можно убрать одним краном. А если Кыргызстан национализирует «Кумтор», говоря простым языком – отберет, то компания тотчас обратится в международные суды, не только вернет себе «Кумтор», так еще потребует компенсацию в 2-3-кратном размере от ущерба. Разве он этого не знает? Конечно знает, но в его крови живет двуличность, думает о том, как создать проблем для народа и страны. Поэтому звучат такие слова. Если Кыргызстан проиграет в международном суде, то компенсацию будут выплачивать не бывшие или нынешние власть имущие, не Адахан Мадумаров, а государство, народ.

Мадумаров только развил свои навыки в том, чтобы преувеличивать, приукрашать, запускать уток. Кажется, его кошелек серьезно прохудился из-за того, что он долгое время оставался без должности. Словно готов наброситься, как голодный волк. Нынешнее положение Кыргызстана он сравнил с человеком, забредшим в темный тоннель и не сумевшим найти выход. Если следовать его логике, то у нас не только нет будущего, а уже завтра не наступит рассвет. Республика оказалась в тяжелом экономическом положении, но ситуация не настолько плачевная, как он описывает. Президент, правительство нашли деньги в бюджет, экономика поэтапно возрождается. Зарплаты, пенсии, пособия выплачиваются своевременно. Оказывается натуральная помощь тем, кто лишился ежедневного дохода в связи с карантином. Если в дальнейшем улучшится эпидемиологическая ситуация (это зависит не только от нас, но и от эпидемиологической ситуации в соседних странах), то есть реальный шанс удержать показатель экономического роста. Он необоснованно запугивает народ разговорами о засухе, кризисе голоде, неготовности власти. Судя по нынешним признакам, это лето будет скорее дождливым, что сулит хороший урожай зерновых и корма. Признаки засухи обычно видны уже весной.

Мало того, Мадумаров открыто призвал народ нарушать карантинный режим, заявив: «Коронавирус – это игра, кыргызские власти от неграмотности присоединились к этой игре». Это можно назвать предательством по отношению к народу. Разве коронавирус является изобретением Жээнбекова и Абылгазиева? Нужно их благодарить за то, что они в свое время проявили решительность, ввели карантинные меры, что предотвратило широкое распространение вируса в Кыргызстане. Или нам тоже нужны были массовые захоронения умерших, как в США? Сейчас отлавливают тех, кто ходят без масок и налагают штрафы. Но почему не принимаются меры в отношении Адахана Мадумарова, который открыто призывает в СМИ нарушать карантинные меры?

Интервью А. Мадумарова А. Акматову показало, что как личность, политик он вконец деградировал, увлекся враньем, обвинениями, двуличием, наглостью. Вместо того чтобы забрасывать других ложными обвинениями, ему следовало бы попросить у народа прощения за то, что натворил своими руками – передал Таджикистану землю в Баткене. Почему бы ему не приостановить вранье в священный месяц Орозо?

Источник: газета «Майдан.kg»