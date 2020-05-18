Депутат Матраимов: Многие следователи прокуратуры не идут работать в ГКНБ, потому что там их понизят в звании

Генпрокурор признал, что его сотрудники отказываются переходить в другие структуры, дабы не потерять в зарплате

Депутат Искендер Матраимов на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил, что во всех правоохранительных органах следователями должны быть только самые опытные сотрудники.

- На сегодняшний день ГКНБ сам расследует самые большие дела, - заметил парламентарий. - Раньше такими громкими делами занималась Генеральная прокуратура. По моему мнению, в прокуратуре или МВД, а также во всех правоохранительных органах следователями должны быть только самые опытные люди. Сегодня многие их тех, кто собирается идти в ГКНБ следователями, не идут туда со своими так называемыми спецзваниями. К примеру, если в прокуратуре они были полковниками или подполковниками, то в Госкомитете национальной безопасности начинают работают лейтенантами. Некоторые органы негативно отреагировали на наше предложение.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов ответил Матраимову, что некоторые следователи прокуратуры хотят вести следствие, но не могут, поэтому уходят работать в другие ведомства.

- У нас есть Военная прокуратура, - напомнил генпрокурор. - Там присваиваются воинские звания, а у нас - классные чины. И, например, если у нас человек идет как полковник и хочет пойти на ту же должность в Военную прокуратуру, то он там будет лейтенантом или старшим лейтенантом. Следователи отказываются, так как в этом случае зарплата уменьшается. Мы поддерживаем вас и внесли предложение с той целью, чтобы у сотрудников был стимул для работы. Вы правильно говорите - наши следователи в разных областях, управлениях или отделах хотят вести следствие, но не могут, поэтому и уходят работать в другие структуры.

Источник: vesti.kg