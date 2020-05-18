«Адвокат правительства»: Критика к спикеру не пристает

Было предложено создать депутатскую комиссию для проверки деятельности спикера.

В Кыргызстане усиливается критика в адрес Дастана Жумабекова — спикера Жогорку Кенеша, срок действующего созыва которого подходит к концу. На последнем пленарном заседании прозвучали неудобные вопросы относительно кадровой политики и финансовых решений спикера.

Было предложено создать депутатскую комиссию для проверки деятельности спикера.

«Когда избирали Дастана Артисбековича, я говорил, что он молод, недостаточно опыта и образования. Также давал официальное предложение об освобождении его от должности спикера. Были критические замечания в связи с адвокатской позицией председателя во время отчёта правительства. Основанием стали вчерашнее грубые нарушения законодательной процедуры, игнорирование регламента и позиций отдельных депутатов. Очевидно, что Дастан Артистбеков оказался не готов к этой должности», — говорит депутат Исхак Масалиев.

На заседании в четверг спикера открыто критиковали ряд депутатов, как то Каныбек Иманалиев, Кенжебек Бокоев, Жанар Акаев и другие, в парламенте чувствовалась антиспикерская атмосфера.

На поствыборной волне

На прошедших в 2017 году президентских выборах главный оппонент кандидата от власти Омурбек Бабанов завоевал на своей малой родине — в Таласе — 84,8% голосов избирателей, а Жээнбеков получил 12,5%. После выборов Генпрокуратура предъявила Бабанову ряд серьезных обвинений, было возбуждено уголовное дело, и народ Таласа начал подниматься.

Чтобы снизить накал недовольства, власть предприняла кадровые маневры, в итоге несколько таласцев пришли на весьма высокопоставленные должности. Сорокалетний Дастан Жумабеков на этой волне занял кресло спикера парламента на основе подразумевающейся, но не афишируемой региональной квоты.

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Нельзя сказать, что все депутаты парламента смотрят на спикера критическим взглядом, есть и поддерживающие.

«Право каждого депутата — выставлять какой-либо вопрос на голосование. Это право предоставляют. Несмотря на это, вы здесь устраиваете шумиху. Случайно о оговорился, но вы начинаете обсуждать это. Здесь нет никого идеального. Перед камерами вы выступаете с правильными словами, но при этом делаете такие вещи, которые не угодны Богу», — заявил представитель фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов.

Дастан Жумабеков до этого неоднократно ошибался в произношении названия одного города, в календарных подсчётах, что стало темой активных обсуждений на официальных сайтах.

Подытоживая очередную сессию в прошлом году, спикер сказал, что парламент принял ряд важных решений против уранодобычи, пособия «суйунчу» и по экс-президенту.

«Было высказано много критики в адрес депутатов VI созыва. Есть выражение, что если о тебе говорят, значит, ты существуешь. Подобная критика высказывается потому, что парламент работал активно, принял сильные законы, постановления. Парламент выполняет свою работу».

Отметим, что политическая атмосфера в парламенте испортилась в то время, когда новым депутатом приходит Шаршенбек Абдыкеримов — коллега спикера по фракции, закулисный лидер партии «Кыргызстан».

В настоящее время в депутатском корпусе также усиливаются дискуссии по поводу изменения Конституции. Много звучит нареканий, что хотя 10 лет назад страна взяла курс на парламентское правление, в реальности картина иная, а профессиональный уровень Жогорку Кенеша с каждым разом падает все ниже.

«Парламентарии с этим спикером много раз позорились, получается, что снижается одновременно уровень парламента. Действующий президент не спешит сменять, как бы придерживается позиции, чтобы все оставалось по-прежнему. Возможно, так ему удобнее, на его фоне они чувствуют себя выше», — говорит аналитик Айданбек Акмат.

Согласно статье 75 Основного закона, спикер Жогорку Кенеша избирается депутатами путем тайного голосования, а для отставки спикера необходимо коллегиальное решение не менее 2/3 голосов депутатского корпуса.

Срок действия парламента этого созыва истечет после проведения парламентских выборов и прихода нового состава.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си