Более 300 свидетелей выступят против Атамбаева в суде по кой-ташским событиям

Со стороны защиты насчитывается около 100 свидетелей

В суде по кой-ташским событиям допросят более 400 свидетелей. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев.

Он рассказал, что со стороны обвинения насчитывается 304 свидетеля. Из них 96 сотрудников милиции, 61 сотрудник ГКНБ, в том числе бойцы спецназа "Альфа", 86 медицинских работников, а также иные свидетели.

- Я думаю, количество свидетелей не так много, поскольку события масштабные, - прокомментировал он. – После допроса свидетелей обвинения мы запросим, чтобы суд допросил свидетелей защиты. Их у нас насчитывается примерно 100 человек.

Жоошев добавил, что судебный процесс продлится еще долго, так как по существу пока не состоялось ни одно заседание.

Источник: vesti.kg