Депутат Аскарова: Правительство собирается благодарить бизнесменов, поддержавших нуждающихся?

Вице-премьер ответил, что помощь предпринимателей учитывают и обязательно оценят

Депутат ЖК Айнура Аскарова на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам поинтересовалась у правительства, поблагодарят ли отечественных предпринимателей, оказывающих помощь в период пандемии.

- Они перечисляли и по 15 млн сомов, - сказала она. - Окажет ли правительство им поддержку? Быть может, вы дадите грамоты в качестве благодарности? Их нужно поблагодарить на официальном уровне и озвучить их имена. Это было бы по-человечески. Народ ведь должен знать своих героев. Это послужило бы мотивацией для остальных людей.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев ответил, что правительство учитывает всю помощь, оказываемую предпринимателями.

- Мы полностью с вами согласны, - ответил он. - Есть планы относительно таких мероприятий. Мы тоже видим, что бизнес-сообщество по собственной инициативе оказывает помощь нуждающимся. Мы все это учитываем. Безусловно, ему будет выражена благодарность.

Источник: vesti.kg