Атамбаев находится под круглосуточным наблюдением врачей, - ГКНБ

В настоящее время состояние здоровья у бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное.

Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.

Сегодня должен был состояться очередной судебный процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. По делу проходит 14 обвиняемых, одним из которых является Атамбаев.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда, от Атамбаева поступило заявление о проведении процесса без его участия в связи с плохим самочувствием.

«Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», - отметили в ГКНБ.

Источник: zdorovie.akipress.org