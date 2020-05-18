Атамбаев находится под круглосуточным наблюдением врачей, - ГКНБ

В настоящее время состояние здоровья у бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное.
Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности.
Сегодня должен был состояться очередной судебный процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. По делу проходит 14 обвиняемых, одним из которых является Атамбаев.
Как сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда, от Атамбаева поступило заявление о проведении процесса без его участия в связи с плохим самочувствием.
«Он находится под круглосуточным наблюдением врачей», - отметили в ГКНБ.
Источник: zdorovie.akipress.org
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