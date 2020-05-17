(Видео) Дастанбека Джумабекова призвали уйти в отставку из-за очередного конфуза 

Видеообращение гражданина распространяют в мессенджерах
Уйти в отставку по собственному желанию призвал спикера Дастанбека Джумабекова неизвестный гражданин. Его видеообращение к торага распространяется в мессенджерах.
«Уважаемый Дастан Артисбекович! – говорит мужчина. – Есть ли у Вас гордость? Вы видите оценку людей, реакцию общественности на Ваши постоянные ошибки в речах, но все равно продолжаете сидеть на своем месте».
Неизвестный посетовал на то, что даже второклассники порой читают лучше, чем одно из первых лиц в стране, и призвал спикера хотя бы заучивать речи перед выступлениями.
«У меня не осталось другого выбора, кроме как обратиться к Вам, - говорит мужчина. – Мне пишут друзья из других стран и спрашивают, что с нашим спикером, почему он постоянно выступает с чудовищными ошибками. Весь авторитет Кыргызстана, который мы годами собираем по ложечке, вы проливаете огромными поварешками».
Гражданин напомнил, что Дастан Джумабеков позорит страну и выбор народа: ведь спикером его назначили депутаты, а их избрал народ.
«Все видели Ваше письмо премьер-министру и слышали позорные выступления, - говорит мужчина. – Из-за ваших ошибок мы не можем найти себе места от стыда. Если у вас есть хоть какая-то гордость, вы должны подать в отставку по собственному желанию».
В заключение он отметил, что депутаты тоже могли бы не ждать указки сверху, взять ответственность на себя и принять какое-нибудь решение в отношении спикера Дастанбека Джумабекова.
Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что торага Жогорку Кенеша в очередной раз смутил соотечественников многочисленными запинками во время парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованной в рамках сотрудничества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Источник: vesti.kg
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