Депутат Мамашова: Почему бункер под линейный ускоритель собираются строить заново за счет онкобольных?

По словам депутата, ранее произведенный ремонт пришел в негодность

На сегодняшний день не решается вопрос с бункерами под линейные ускорители. Об этом на заседании фракции «Ата Мекен» заявила депутат Айсулуу Мамашова.

Парламентарий обратилась к главе Минздрава Сабиржану Абдикаримову.

- Из бюджета выделены средства, - отметила нардеп. - Бункер построили. Но он не соответствует требованиям. Эта фирма наотрез отказывается от линейных ускорителей, говоря, что они не подходят по стандартам. Теперь снова нужно потратить средства на ремонт бункера. Просят деньги, поступившие в Онкофонд от «Кумтора». Это же не по-человечески. Почему кто-то должен обогащаться за счет онкобольных?

Народная избранница возмутилась тем, что вопрос с бункером не решили до начала пандемии.

- Произведенный ранее ремонт пришел в негодность, - отметила Мамашова. - Как вы думаете, можно ли в течение 45 дней построить качественный бункер? Неужели не нашлось времени для решения данной проблемы до начала пандемии? Сейчас получается, что мы предрешаем судьбы наших онкобольных. Мы теряем все больше и больше граждан. Это ужасно. На протяжении 5 лет мы поднимали этот вопрос. Добились того, что было закуплено оборудование. Но тут опять бункер - что ни движение, то какой-то тормоз. Проблем много. Вы сами прекрасно понимаете, в ситуации с онкобольными проблему одними лекарствами не решить, нужно облучение.

Источник: Вести