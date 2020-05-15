(Видео) Дастанбек Джумабеков вновь с трудом прочитал свою речь на официальном языке 

Выступление спикера ЖК в ходе видеомоста по случаю 75-летия Победы в соцсети назвали позором
Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков вновь оконфузился. Главу законодательной ветви власти Кыргызстана в очередной раз подвели серьезные проблемы с чтением текста на официальном языке КР.
Торага ЖК 7 мая принял участие в парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованной в рамках сотрудничества Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Для выступления перед заграничными коллегами Джумабекову подготовили текст речи на листке, однако и это не спасло спикера. Он снова столкнулся с трудностями при чтении собственного обращения и не смог правильно выговорить многие слова.
Пользователи социальных сетей уже традиционно обрушились с критикой на высокопоставленного чиновника, представляющего страну на столь высоком уровне. Некоторые граждане отметили, что и государственным языком Дастанбек Джумабеков владеет не безупречно.
Источник: vesti.kg
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