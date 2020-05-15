Депутат Гаипкулов: ГСБЭП берет деньги в долг у фирм для задержания взяточников

Представитель «Финпола» ответил, что не знает о таком факте.

Это возмутило парламентария

Депутат ЖК Искендер Гаипкулов на заседании фракции «Ата Мекен» заявил о том, что ГСБЭП (Финполиция) для проведения оперативно-розыскных мероприятий берет в долг деньги, которые потом лежат в качестве вещдоков.

- Финполиции не выдается депозитная сумма на оперативно-розыскные мероприятия по задержанию за взятки, вымогательство итд., - сказал парламентарий. - ГСБЭП говорит, что обращалась в Минфин с данным вопросом. Это ведь решается одним приказом. Надо решить эту проблему, потому что сейчас, если они кого-то задерживают со взяткой, то берут средства у кого-то в долг, а потом задерживают. Деньги остаются у них в качестве вещдоков. И пока в течение двух-трех лет длится суд, не могут вернуть деньги, взятые в долг. Так ведь, ГСБЭП?

Представитель Финполиции ответил, что они не брали деньги в долг для проведения операции по задержанию со взяткой.

- В Оше вы задержали со взяткой в 300 000 сомов, - продолжил Гаипкулов. - Взяли средства в долг у фирмы. Сейчас эти деньги лежат у вас как вещдок. Тогда уточните эту информацию у вашего руководителя. Я несколько раз разговаривал с вашим руководством. Они говорят, что несколько раз обращались в Минфин насчет депозитного счета, но решения не было. У вас должны храниться деньги на прочие нужды, чтобы вы оперативно их использовали и возвращали на место. А вы, оказывается, вообще даже не в курсе этого. Заместитель не знает того, что знает его начальник. Зачем тогда нужны такие заместители? Я могу предоставить факты. Это позор. Вы же госорган.

Источник: vesti.kg