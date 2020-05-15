Экс-главу Госагентства связи Н.Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ

Отмечается, что Черногубова водворена в СИЗО ГКНБ до 12 июля.
Экс-главу Государственного агентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
Отмечается, что Черногубова водворена в СИЗО ГКНБ до 12 июля.
Как сообщили ИА Reporter в Генеральной прокуратуре, в отношении экс-главы ГАС возбуждено уголовное дело по статье 319 УК КР (коррупция).
“7 апреля началось досудебное производство. 12 мая Военная прокуратура совместно с ГКНБ задержали Черногубову”, – сообщили в Генпрокуратуре.
По их данным, чиновница подозревается в том, что вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи и в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования и переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов.
Источник: ИА Reporter
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