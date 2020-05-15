Экс-спикер ЖК: Идея Жанара Акаева о праздновании Дня независимости в Баткене популистская

Зайнидин Курманов считает, что на празднование крупных мероприятий в других городах будет уходить больше средств из бюджета

«Организовать праздник по случаю 30-летия Дня независимости нужно в Баткене» — с таким предложением выступил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев. Народный избранник привел в пример Армению, где каждый год жители отмечают День независимости в других городах.

«Каждый год в Кыргызстане возникают проблемы с границей и миграцией. Каждый год мы празднуем День независимости в Бишкеке. В следующем году страна будет отмечать свой юбилей. Этот день мы должны провести в Баткене, а через год — на Иссык-Куле, и так каждый год отмечать его в разных городах. Здесь есть большая идеология», - сказал Акаев.

Между тем экс-спикер ЖК, политолог Зайнидин Курманов заявил в беседе с Vesti.kg, что идея Акаева нерациональная и содержит в себе популизм.

- У нас что, столицы нет? - вопрошает он. - На то, чтобы перевести госслужащих в Баткен, поместить их в гостиницы, нужны расходы. Боюсь, что мы не сможем это потянуть. Это популизм. Неужели они думают, что если они будут предлагать подобные идеи, за них будут голосовать? Может, он хочет, чтобы таким образом улучшилась инфраструктура в Баткене?

Источник: vesti.kg