(Видео) Тазабек Икрамов: Среди депутатов есть и жирные, кривые и двуличные

Депутат Тазабек Икрамов отчитал своих коллег, которые выступали с критикой спикера парламента Дастана Джумабекова.
Нардеп выступил с эмоциональной речью:
— Вот вы говорите, что спикер незаконно раздавал грамоты и именные часы. Но ведь каждый депутат в комитете сам согласовывал эти списки. Вообще тут сидят двуличные люди! На камеру говорят одно, а в жизни делают дела, которые не по душе богу. Никто из нас не идеальный, каждый из нас знает, какие мы тут дела поворачиваем. Среди вас есть и жирные и кривые. Но мы же молчим. Или говорим, что вы жирные и кривые? Так что внимательно следите за собой.
В Жогорку Кенеше сегодня разгорелся спор вокруг законопроекта об избирательном пороге. Часть депутатов обвинила спикера в том, что он без предварительного согласования с парламентариями вынес законопроект на обсуждение. Еще часть парламентариев не согласна с формулировкой снижения избирательного порога с 9 процентов до 7 процентов. По мнению нардепов, порог нужно снизить до 5 процентов.
Источник: Элгезит
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