Алмазбеку Атамбаеву продлили арест на два месяца

Давление у бывшего президента по-прежнему низкое
Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву продлили срок содержания под стражей до 15 июля 2020 года. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
- Решение принял Первомайский районный суд столицы, - сказал он. - Заседание прошло 12 мая текущего года.
Ранее юрист сообщал Vesti.kg, что у Атамбаева низкое давление.
- Его нормальное давление — 110/70, но периодически оно падает ниже 90, что и вызвало то заявление о возможности получения заключения врачей о его состоянии, - добавил Слесарев. - Сам Алмазбек Шаршенович никогда ни на что не жалуется, я просто вижу и наблюдаю и из разговора узнаю, что при таком давлении ему тяжело. Бывали моменты, когда он в суде вставал и его шатало, чуть ли не падал. Врачи должны были об этом сказать, но они молчат.
Источник: vesti.kg
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