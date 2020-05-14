Жогорку Кенеш освободил от должности трех судей Конституционной палаты

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 14 мая освободили от должностей трех судей Конституционной палаты Верховного суда.
В связи с истечением сроков полномочий постановлением Жогорку Кенеша от должностей освобождены судьи Чынара Айдарбекова, Айсалкын Нарынбекова и Чолпон Осмонова.
Конституционная палата состоит из одиннадцати судей: председателя, заместителя председателя и девяти судей. Судьи избираются Жогорку Кенешем по представлению президента, которое основано на предложении Совета по отбору судей, в первый раз сроком на 7 лет, а в последующем — до достижения 70 лет.
Источник: Азаттык
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