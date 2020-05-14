Иманалиев: Спикер без согласования назначил главой парламентского комитета человека с уголовным прошлым

Депутат Каныбек Иманалиев на заседании Жогорку Кенеша 14 мая попросил спикера Дастана Джумабекова предоставить информацию о его кадровых назначениях.

«Сколько людей вы взяли на работу в аппарат Жогорку Кенеша по контракту, помимо утвержденного нами штата? Раздайте всем информацию. В международном комитете глава отдела должен быть юристом или со знанием иностранных языков, потому что все соглашения у нас международные. Но вы не согласовали с комитетом, назначили одного человека, а в его в прошлом оказывается есть уголовное дело. Все над нами смеются. Мы, 14 членов комитета, выступили за назначение сотрудника Жогорку Кенеша, который знает языки, имеет юридическое образование. А вы назначили другого человека, который даже к нам не заходит сейчас, потому что его назначил сам спикер», - сказал Иманалиев.

Руководителем отдела парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности был назначен бывший председатель Пограничной службы Курманакун Матенов. Соответствующий приказ подписал спикер Дастан Джумабеков.

Бывший руководитель отдела аппарата парламента Эрнест Молдошев уволился по собственному желанию 24 марта. В ту же ночь он в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление сотруднику Патрульной милиции. Позже суд отпустил его под домашний арест.

Курманакуна Матенова, занимавшего в 2014 году пост председателя Государственной пограничной службы, обвинили в незаконном получении пенсии. В том же году решением Военного суда он был оправдан.

Источник: Азаттык