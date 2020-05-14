Иманалиев: Спикер без согласования назначил главой парламентского комитета человека с уголовным прошлым

Депутат Каныбек Иманалиев на заседании Жогорку Кенеша 14 мая попросил спикера Дастана Джумабекова предоставить информацию о его кадровых назначениях.
«Сколько людей вы взяли на работу в аппарат Жогорку Кенеша по контракту, помимо утвержденного нами штата? Раздайте всем информацию. В международном комитете глава отдела должен быть юристом или со знанием иностранных языков, потому что все соглашения у нас международные. Но вы не согласовали с комитетом, назначили одного человека, а в его в прошлом оказывается есть уголовное дело. Все над нами смеются. Мы, 14 членов комитета, выступили за назначение сотрудника Жогорку Кенеша, который знает языки, имеет юридическое образование. А вы назначили другого человека, который даже к нам не заходит сейчас, потому что его назначил сам спикер», - сказал Иманалиев.
Руководителем отдела парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности был назначен бывший председатель Пограничной службы Курманакун Матенов. Соответствующий приказ подписал спикер Дастан Джумабеков.
Бывший руководитель отдела аппарата парламента Эрнест Молдошев уволился по собственному желанию 24 марта. В ту же ночь он в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление сотруднику Патрульной милиции. Позже суд отпустил его под домашний арест.
Курманакуна Матенова, занимавшего в 2014 году пост председателя Государственной пограничной службы, обвинили в незаконном получении пенсии. В том же году решением Военного суда он был оправдан.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!