Депутаты обиделись на слова спикера Дастана Джумабекова и обрушились с критикой на него

Торага поплатился за то, что предложил коллегам уйти из парламента, если им там не нравится

Депутаты обиделись на своего спикера Дастана Жумабекова. Ряд парламентариев возмутило, что торага предложил коллегам уйти из Жогорку Кенеша, если им там не нравится.

- Вы не имеете права прогонять депутатов, это не в ваших полномочиях, - возмутился член фракции «Республика – Ата Журт» Максат Сабиров.

Джумабеков в ответ потребовал уважения и к себе.

- Да, вы можете критиковать меня, но и вы должны уважать меня, - защитился спикер.

К спору подключился депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев.

- Вы во всех вопросах строите из себя специалиста, - обратился он к торага. - Никто не должен нас выгонять. Когда Сапар Исаков был премьер-министром, вы не давали мне слово. Теперь где он сидит? Теперь вы поддерживаете Абылгазиева и повторяете свои ошибки.

Депутат Жанар Акаев в свою очередь напомнил, что спикер ЖК должен защищать права депутатов, однако Джумабеков этого не делает.

- Вы всегда были против нас, - посетовал нардеп. – Вы защищаете всех премьеров и чиновников, но только не депутатов.

Кроме того, Акаев предложил коллегам собрать комиссию и проверить расходы фонда спикеров.

Источник: vesti.kg