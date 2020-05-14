Жанар Акаев: Депутаты, которые молились на предыдущего президента, теперь молятся на нынешнего

Парламентарий раскритиковал своих коллег за двуличие

Те, кто предлагал присвоить автодороге «Север-Юг» имя Алмазбека Атамбаева, сейчас его «избивают». Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жанар Акаев.

В своей речи он вступился за Мирлана Жеенчороева. Последний предложил законопроект, подразумевающий снижение избирательного барьера с 9 до 5 процентов. Ранее Жеенчороев выступал за 9 процентов.

Акаев призвал не критиковать Жеенчороева за то, что он изменил свое мнение.

- Если Мирлан Жеенчороев изменил свое мнение по избирательному барьеру, это же хорошо, - отметил депутат. - Значит, он изменил свое решение в лучшую сторону. Мы должны поддержать его. Или вы выступали против 9 процентов, когда предлагали тут? Это неправильно, что вы своего же коллегу критикуете.

Парламентарий напомнил своим коллегам, что среди них есть двуличные, которые меняют свое мнение каждый раз.

- Кто не менял свою позицию? - задался вопросом Акаев. - Депутаты, которые молились на предыдущего президента, сейчас молятся на нынешнего. Те, кто предлагал присвоить автодороге «Север-Юг» имя Атамбаева, теперь его «избивают». Все вы меняете свои позиции, не только Жеенчороев. Если он поменял свое мнение и по-новому выносит законопроект, то мы должны его поддержать. Среди нас есть те, кто живет подхалимством.

Источник: vesti.kg