(Видео) Камчыбек Жолдошбаев: Коронавирус пошел на спад, депутаты хорошо поработали

Депутат Камчыбек Жолдошбаев, выступая на заседании парламента, похвалил депутатский корпус за плодотворную работу в период карантина.
— Коронавирус, слава богу, отступает. Необходимо отметить, что депутаты хорошо поработали в этот период: они посещали округа, брали с собой предпринимателей, помогали людям. Об этом нужно говорить. Коронавирус — сложная болезнь. Коронавирус и контрабанда — родственники: оба вредят народу, если один из них берет за легкие, то другой, в общем, за все. Сейчас нам надо продолжать слушаться медиков, соблюдать карантина 1-2 месяца, — заявил нардеп.
Помимо этого Жолдошбаев отметил, что в этом году нужно не ездить на отдых в иностранные государства, а отдыхать на Иссык-Куле. К кому конкретно он обратился с подобным предложением, неизвестно.
— Пусть в этом году не планируют ехать за границу, не выезжают за пределы Кыргызстана, а едут отдыхать на Иссык-Куль или в другие места. Необходимо это внести в их планы, — в приказном тоне скомандовал парламентарий.
Источник: elgezit.kg
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