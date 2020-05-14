Вице-спикер ЖК: Врачи вынуждены просить СИЗ у фармкомпаний и бизнесменов

Аида Касымалиева сообщила, что врачи в обсервациях 14 дней не меняли респираторы из-за их нехватки

Врачи вынуждены просить средства индивидуальной защиты у фармкомпаний и бизнесменов. Об этом на заседании парламента сообщила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

- Я являюсь членом комиссии по контролю за распределением средств, поступающих в качестве пожертвований, - сказала она. - Члены правительства в своем докладе говорили о том, что средств индивидуальной защиты хватит на 3 месяца. Однако сейчас в некоторых больницах врачи сами вынуждены просить СИЗ у фармакологических компаний или бизнесменов. Это факт. Если правительство выделило деньги из бюджета, а также СИЗ поступили от бизнесменов в качестве гумпомощи, то почему тогда их не хватает? Или их продают? К примеру, на сайтах объявлений продаются средства индивидуальной защиты.

Вместе с тем Касымалиева сообщила о нехватке респираторов. По ее словам, медики, работающие в обсервациях, 14 дней не снимали одни респираторы.

Источник: vesti.kg