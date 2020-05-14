Депутаты Ш.Абдыкеримов и Ж.Жоробаев принесли присягу в Жогорку Кенеше

В Жогорку Кенеше 14 мая приняли присягу новые депутаты фракции «Кыргызстан» Шаршенбек Абдыкеримов и Жаныбек Жоробаев.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов 13 мая передала вакантные мандаты депутата Жогорку Кенеша Шаршенбеку Абдыкеримову и Жаныбеку Жоробаеву.

Они пришли от партии «Кыргызстан» вместо двух своих сопартийцев Алмазбека Эргешова и Жаныбека Исаева, которые накануне по собственному желанию написали заявления о сдаче мандата.

Источник: kg.akipress.org