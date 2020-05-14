Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток встретились с Сапаром Исаковым и Равшаном Жээнбековым

И. о. директора центра Динара Саякова заявила, что Равшан Жээнбеков был возмущен невозможностью передавать письма из СИЗО во время режима ЧП
Представители Национального центра по предупреждению пыток посетили СИЗО-1 Бишкека. Об этом Vesti.kg сообщила и. о. директора центра Динара Саякова.
По ее словам, вчера, 13 мая, ее коллегам все же удалось попасть в СИЗО-1. Они побеседовали с бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым, экс-депутатом ЖК Равшаном Жээнбековым, бывшим телохранителем Алмазбека Атамбаева Канатом Сагымбаевым и остальными заключенными.
- Мы встретились с Равшаном Жээнбековым, Сыргаком Кенжебаевым, Сапаром Исаковым, Канатом Сагымбаевым, - отметила Саякова. - Жалоб от них на условия содержания не было. Они сообщили, что ранее у них были симптомы, похожие на COVID-19. Равшан Жээнбеков пожаловался, что в течение двух месяцев во время режима ЧП невозможно было передать письма.
В настоящее время в СИЗО-1 содержится 1 241 заключенный, из них 93 женщины. Только восемь из них прошли тест на коронавирусную инфекцию - результат оказался отрицательным.
Напомним, 12 мая сотрудники СИЗО-1 не пустили представителей Наццентра по предупреждению пыток. В первый раз их попросили надеть защитную экипировку. Однако и во второй раз, когда они надели спецодежду, их все равно не пустили.
- Сегодня мы посетили ИВС ГУВД Бишкека, нас спокойно пропустили. Мы провели интервью с заключенными, - сказала Саякова. - Вторая группа с утра пошла в СИЗО-1, но нас не пропустили из-за отсутствия спецкостюмов. После обеда они надели всю экипировку и представили справки об отсутствии COVID-19, но их так и не пустили. Это что, издевательство?
На следующий день пресс-служба ГСИН назвала этот случай «недоразумением» из-за санитарного дня и проведения дезинфекции помещения.
- ГСИН сожалеет, что произошел такой случай, и просит представителей наццентра посетить СИЗО-1 и другие учреждения в любое удобное время, - добавили в пресс-службе.
Источник: vesti.kg
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