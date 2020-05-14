Комиссия по изучению убийства Саймаити все еще ждет информацию от правоохранителей

По мнению депутата ЖК Тынчтыка Шайназарова, комиссия может завершить работу в июле
Парламентская комиссия, созданная для изучения ситуации, связанной с убийством китайского бизнесмена Айеркена Саймаити вТурции, по-прежнему ожидает информацию от правоохранителей. Об этом Vesti.kg сообщил член данной комиссии, депутат ЖК Тынчтык Шайназаров.
По его словам, последнее заседание временной комиссии было проведено еще в начале марта текущего года.
- Правоохранительные органы должны предоставить нам информацию по данному делу, - отметил он. - Когда завершится работа комиссии, неизвестно. Я думаю, что примерно в июле.
Напомним, комиссия была создана 21 ноября 2019 года.
Айеркен Саймаити, рассказавший о незаконном вывозе средств из Кыргызстана и возможной причастности к этому экс-замглавы ГТС Раимбека Матраимова, был убит в Стамбуле 10 ноября 2019 года.
Источник: vesti.kg
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