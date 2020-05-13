Прекращены полномочия ряда судей местных судов

Президент подписал соответствующий указ

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым по предложению Совета судей КР досрочно прекращены полномочия:

— судьи Нарынского районного суда Нарынской области Мамбеталиева Эркинбека Болотбековича, он освобожден от должности судьи местного суда по собственному желанию;

— судьи Ошского областного суда Касымалиева Мыктыбека Камчыбековича, он освобожден от должности судьи местного суда по собственному желанию.

Кроме того, по предложению Совета судей Кыргызской Республики в связи с истечением срока с 7 мая 2020 года прекращены полномочия судьи межрайонного суда Бишкека Бекбаевой Нурии Хусаиновны.

Отдел информационной политики аппарата президента КР