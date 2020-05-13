Прекращены полномочия ряда судей местных судов

Президент подписал соответствующий указ
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым по предложению Совета судей КР досрочно прекращены полномочия:
— судьи Нарынского районного суда Нарынской области Мамбеталиева Эркинбека Болотбековича, он освобожден от должности судьи местного суда по собственному желанию;
— судьи Ошского областного суда Касымалиева Мыктыбека Камчыбековича, он освобожден от должности судьи местного суда по собственному желанию.
Кроме того, по предложению Совета судей Кыргызской Республики в связи с истечением срока с 7 мая 2020 года прекращены полномочия судьи межрайонного суда Бишкека Бекбаевой Нурии Хусаиновны.
Отдел информационной политики аппарата президента КР
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