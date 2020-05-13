Верховный суд КР оставил без удовлетворения жалобы адвокатов осужденного А.Аскарова

В Верховном суде Кыргызстана рассмотрены кассационные жалобы осужденного Азимжана Аскарова и его адвоката В.Вахитова на приговоры Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области от 15 сентября 2010 года и Чуйского областного суда от 24 января 2017 года.

Об этом сообщает перс-служба Верховного суда КР.

«Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда КР от 13 мая 2020 года приговор Чуйского областного суда от 24 января 2017 года в отношении А.Аскарова оставлен в силе, а кассационные жалобы осужденного А.Аскарова и его адвоката В.Вахитова оставлены без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Напомним, Азимжан Аскаров был признан виновным в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков, а также в убийстве милиционера во время июньских событий 2010 года и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Источник: Кабар