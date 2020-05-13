(Видео 18+) Руководство правительства нецензурно выругалось на вопрос депутата ЖК 

Мухаммедкалый Абылгазиев и Кубатбек Боронов не выключили микрофон, когда эмоционально переговаривались между собой
Во время отчета правительства в Жогорку Кенеше с трибуны послышались нецензурные слова, которые уловил микрофон.
Депутат Альфия Самигуллина спросила у членов кабмина, что они сделали за отчетный период для того, чтобы улучшить жизнь незащищенных слоев населения. Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев замешкался с ответом и начал перебирать свои бумаги. Ему попытался помочь первый вице-премьер Кубатбек Боронов. Члены правительства, переговариваясь между собой, вероятно, забыли о включенном микрофоне и в какой-то момент на весь зал раздалось нецензурное выражение.
Поскольку Абылгазиев и Боронов сидят на заседании в медицинских масках, точно определить, кто из них обронил неприличную фразу, невозможно.
Источник: vesti.kg
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