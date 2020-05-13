Азиз Батукаев призвал осужденных колонии в Башкирии зарезать криминального авторитета Звиада Озманова

6 мая сообщалось, что осужденные салаватской ИК-2 не признали воровской титул 36-летнего Озманова.
Вор в законе Азиз Батукаев, известный в криминальных кругах как Азиз, призвал осужденных исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салават (Башкирия) зарезать криминального авторитета Звиада Озманова (Звиад Тбилисский). Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на ИА «Прайм Крайм».
По данным агентства, недавно Батукаева посетили силовики и рекомендовали не вмешиваться в конфликт вокруг Озманова. Возмущенный этим Батукаев ответил, что «это не их (силовиков) дело», позвонил в ИК-2 и «призвал зарезать Звиада».
После этого в ИК-2, где в настоящее время содержится Озманов, были приняты усиленные меры безопасности. А с заключенными, потенциально способными навредить криминальному авторитету, была проведена профилактическая работа.
6 мая сообщалось, что осужденные салаватской ИК-2 не признали воровской титул 36-летнего Озманова.
По данным «Прайм Крайм», указание не признавать Озманова вором в законе «положенец» (представитель криминальных авторитетов) ИК-2 получил от Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.
Источник: Элгезит
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